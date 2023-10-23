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15:32, 23 октября 2023Моя страна

Прогуливающегося по городу кабана заметили в Ростове

Жители Ростова заметили кабана, гуляющего по городу

Фото: 161.RU

Жители Ростова заметили дикого кабана, гуляющего по городу. Об этом сообщает 161.ru.

По информации издания, вечером 22 октября кабана видели на улице Турмалиновской. Пока дикое животное не удалось поймать. Telegram-канал «Ростов №1» сообщил, что 23 октября кабана видели в парке Донского государственного технического университета (ДГТУ). «Брат других пойманных кабанчиков начал кошмарить ростовчан в парке ДГТУ», — говорится в подписи к снимку, на которой запечатлен кабан среди осенней листвы.

В конце сентября сообщаюсь, что жители Пермского края сняли на видео стадо кабанов, переходящих дорогу в неположенном месте. Очевидцы засняли 11 кабанов, перебегающих проезжую часть прямо перед автомобилями. Пяти кабанам это удалось, а шестеро испугались и убежали обратно в сторону реки.

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      Варвара Кошечкина
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