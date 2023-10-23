Прогуливающегося по городу кабана заметили в Ростове

Жители Ростова заметили кабана, гуляющего по городу

Жители Ростова заметили дикого кабана, гуляющего по городу. Об этом сообщает 161.ru.

По информации издания, вечером 22 октября кабана видели на улице Турмалиновской. Пока дикое животное не удалось поймать. Telegram-канал «Ростов №1» сообщил, что 23 октября кабана видели в парке Донского государственного технического университета (ДГТУ). «Брат других пойманных кабанчиков начал кошмарить ростовчан в парке ДГТУ», — говорится в подписи к снимку, на которой запечатлен кабан среди осенней листвы.

В конце сентября сообщаюсь, что жители Пермского края сняли на видео стадо кабанов, переходящих дорогу в неположенном месте. Очевидцы засняли 11 кабанов, перебегающих проезжую часть прямо перед автомобилями. Пяти кабанам это удалось, а шестеро испугались и убежали обратно в сторону реки.