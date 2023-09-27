Кабаны попытались перейти дорогу в неположенном месте и не смогли

Опубликовано видео с переходящими дорогу в Пермском крае кабанами

Жители Пермского края сняли на видео стадо кабанов, переходящих дорогу в неположенном месте. На кадры обратило внимание издание 59.ru.

Животных засняли на Новогайвинской — 11 кабанов перебегали проезжую часть прямо перед автомобилями. Пяти кабанам это удалось, а шестеро испугались и убежали обратно в сторону реки.

В Минприроды Пермского края рассказали, что из Новогайвинского бора кабаны прошли к Каме и вернулись. «Гон у них еще не начался — будет в ноябре, они просто ведут ночной и сумеречный образ жизни, а их заметили как раз рано утром», — уточнили в ведомстве.

Издание напомнило, что при встрече с животными необходимо соблюдать осторожность, так как раненный кабан может напасть на человека. В случае причинения вреда дикому зверю придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. При обнаружении кабана в городе россиянам посоветовали звонить по номеру 112.