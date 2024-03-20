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13:10, 20 марта 2024Мир

Ле Пен рассказала об исключении Франции и ЕС из процесса переговоров по Украине

Ле Пен: переговоры по Украине идут с Китаем и Турцией, без участия Франции и ЕС

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз (ЕС) и Париж исключены из процесса переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила радиостанции France Inter.

«Мы знаем, что сегодня переговоры [по урегулированию конфликта на Украине] идут. Но идут они без участия Франции и без участия Европы», — отметила Ле Пен.

По ее мнению, переговоры по украинскому конфликту сегодня проходят при содействии Турции и Китая. В то же время, подчеркивает французский политик, европейские лидеры остаются в стороне от этого процесса. Она добавила, что Европе было бы логично участвовать в конфликте в качестве «арбитра и переговорщика», так как конфликт развернулся недалеко от ее территории.

Ранее Марин Ле Пен высказалась о том, что президент Франции Эммануэль Макрон раньше вел страну к хаосу, но его последние высказывания показали, что теперь он ведет Францию к войне.

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      Лина Пивоварова
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