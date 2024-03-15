Ле Пен обвинила Макрона в смене пути хаоса на путь войны

Ле Пен: Макрон ранее вел Францию к хаосу, а теперь — к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон вел страну к хаосу, а последние высказывания дали понять, что теперь он ведет Францию к войне. Об этом заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в соцсети X (бывший Twitter).

«До сих пор мы знали, что Эммануэль Макрон ведет нас к хаосу, а со вчерашнего вечера мы знаем, что он также хочет привести нас к войне», — заявила Ле Пен.

Она добавила, что Макрон рассуждает о «худшем, что может произойти со страной», с таким спокойствием, словно втягивание Франции в войну не сложнее, чем попытка «встать со стула».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в оправдании ядерной войны с помощью слов об экзистенциальной угрозе Франции.