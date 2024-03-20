Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:21, 20 марта 2024Наука и техника

Предсказано существование супералмаза

Physical Chemistry Letters: предсказано существование супералмаза

Изображение: Mark Meamber / LLNL / phys.org

Ученые предсказали существование супералмаза — сверхпрочной формы углерода, которая в природе может существовать лишь в ядре богатой углеродом экзопланеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Chemistry Letters.

Согласно результатам моделирования, восьмиатомный объемно-центрированный кубический кристалл (BC8) будет очень прочным материалом с устойчивостью к сжатию на 30 процентов больше, чем у алмаза. Если бы BC8 можно было воссоздать в нормальных условиях, его можно было бы классифицировать как супералмаз.

Для стабильного существования алмаза необходимо экстремальное давление в 10 миллионов атмосфер. Подобные условия могут существовать в недрах массивных планет с большим содержанием углерода. Однако синтезировать его возможно только в очень узком диапазоне давлений и температур, что объясняет неудачные попытки его получения.

Преобразование алмаза в BC8 может происходить путем предварительного плавления с последующим зарождением кристаллов BC8 и их ростом в метастабильной углеродной жидкости. Исследователи предложили путь двойного ударного сжатия для возможного синтеза BC8, который в настоящее время исследуется в экспериментах в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций США.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «У нас свои планы». Путин объяснил, почему Россия не будет отвечать тем же на удары ВСУ по приграничным районам

      Нетаньяху рассказал о борьбе Израиля с «варварами»

      Сыгравший в «Мастере и Маргарите» немецкий актер восхитился российскими театрами

      Популярный миф о весеннем дефиците витаминов развеяли

      В российском регионе родился необычный поросенок

      48-летняя Тина Канделаки снялась в полотенце

      Обнаружена новая причина болезни Альцгеймера

      На Украине оценили возможные потери от блокады границы со стороны Польши

      Юбилейный фестиваль New Star Camp пройдет на склонах курорта «Роза Хутор»

      Шойгу заявил о создании армейского корпуса и Днепровской флотилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше