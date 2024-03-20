Physical Chemistry Letters: предсказано существование супералмаза

Ученые предсказали существование супералмаза — сверхпрочной формы углерода, которая в природе может существовать лишь в ядре богатой углеродом экзопланеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Chemistry Letters.

Согласно результатам моделирования, восьмиатомный объемно-центрированный кубический кристалл (BC8) будет очень прочным материалом с устойчивостью к сжатию на 30 процентов больше, чем у алмаза. Если бы BC8 можно было воссоздать в нормальных условиях, его можно было бы классифицировать как супералмаз.

Для стабильного существования алмаза необходимо экстремальное давление в 10 миллионов атмосфер. Подобные условия могут существовать в недрах массивных планет с большим содержанием углерода. Однако синтезировать его возможно только в очень узком диапазоне давлений и температур, что объясняет неудачные попытки его получения.

Преобразование алмаза в BC8 может происходить путем предварительного плавления с последующим зарождением кристаллов BC8 и их ростом в метастабильной углеродной жидкости. Исследователи предложили путь двойного ударного сжатия для возможного синтеза BC8, который в настоящее время исследуется в экспериментах в Национальном комплексе лазерных термоядерных реакций США.