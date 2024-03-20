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16:35, 20 марта 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала подозреваемых в двойной расправе в поезде 32 года назад

Росгвардия задержала в Иркутске подозреваемых в двойном убийстве спустя 32 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Иркутске полицейские и сотрудники ОМОН «Удар» территориального управления Росгвардии задержали двоих мужчин, которые 32 года назад совершили двойную расправу в поезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, преступление произошло в сентябре 1992 года. В поезде НовосибирскЧита фигуранты решили ограбить троих мужчин. Они нанесли им ножевые ранения и вытолкнули их из вагона. В результате двое пострадавших не выжили.

Правоохранители и сотрудники Следственного комитета установили личности подозреваемых и их местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил 49-летнего мужчину к 11 годам и 4 месяцам колонии особого режима за расправу и нападения, совершенные 17 июля 1999 года. Тогда у дома по улице Весенняя он во время драки ударил ножом в грудь незнакомую женщину, нанеся ей несовместимую с жизнью рану.

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      Анна Габай
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