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17:38, 20 марта 2024Ценности

Россиянка привезла из Турции на свадьбу дочери тапки Dior и нарвалась на суд

Россиянка привезла из Турции 30 килограммов тапок бренда Dior и нарвалась на суд

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Россиянка привезла из Турции 30 килограммов тапок бренда Christian Dior и нарвалась на суд. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Жительница Екатеринбурга Нигора (фамилия не раскрывается) купила весь размерный ряд упомянутой обуви Christian Dior Couture весом почти на 30 килограммов — где именно она приобрела тапки не уточняется. Таможенники остановили женщину в аэропорту Кольцово, выписали штраф и изъяли обувь. При этом сама пассажирка заявляла сотрудникам, что привезла тапки на свадьбу дочери в качестве подарка гостям.

Позже руководство модного дома узнало об инциденте и подало на россиянку в суд. За нарушение товарного знака компания требовала от нарушительницы 436 тысяч рублей, но после разбирательств суд снизил выплату до 17 тысяч рублей, из которых 7000 — госпошлина. Выяснилось, что штраф уменьшили, поскольку Нигора — мать-одиночка с зарплатой 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге таможенники задержали мужчину на границе с Эстонией с силиконовыми лицами.

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      Карина Черных
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