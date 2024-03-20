Россиянка взяла смартфоны у трех друзей и оформила на их имя миллионные кредиты

Жительница Сочи взяла смартфоны друзей и оформила на них 9 млн рублей кредитов

В Сочи полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, которая взяла смартфоны у трех своих друзей и оформила на их имя миллионные кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, злоумышленница заранее продумала преступную схему и просила у друзей воспользоваться их телефонами, чтобы вывести деньги с онлайн-биржи. Поверив ей, знакомые авторизовывались в банковском приложении и отдавали телефон женщине, после чего та оформляла на них кредиты и переводила деньги себе на счет.

Всего злоумышленница успела оформить девять миллионов рублей кредитов на трех своих друзей. В отношении нее возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств с банковских счетов, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сообщается, что мошенница уже была судима.

Ранее неизвестные заставили 23-летнюю женщину поджечь административное здание в Кирове, обещая вернуть похищенные с ее карты миллионы.