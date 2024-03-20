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16:30, 20 марта 2024Культура

Солист «Руки Вверх!» рассказал о воспитании пятерых детей

Солист «Руки Вверх!» Жуков заявил, что дети — это лучшее, что с ним случалось

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о воспитании пятерых детей. Его слова приводит KP.RU.

Дочь певца Ника отметила, что после рождения пятого ребенка «все стало лучше, чем было». «Я этого ребенка ждала больше всех, наверное. Под Новый год я загадала, чтобы у меня был братик, и на следующий год так и случилось», — сказала она.

Сам исполнитель заявил, что дети — это лучшее, что с ним случалось. Он также вспомнил, как раньше они с супругой «не понимали иностранцев». «Много лет назад мы приходили куда-то, а ребенок лежит там где-то. На кресло положили, и он спит. Мы говорили: "Боже, какой кошмар! Бросили. Где-то сбоку лежит, спит". Прошли годы, родились еще трое. И мы такие: "Клади его, пусть спит самое главное". И это не потому, что мы плохие родители. Это потому что отношение к тому, что ты делаешь — другое», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что 15-летняя дочь Сергея Жукова Ника подверглась травле в театре. «К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: "Да вам папочка роль купил". Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: "Пусть она у вас в спектакле поиграет"», — сказал певец.

В начале декабря солист группы «Руки Вверх!» стал отцом в пятый раз. Супруга исполнителя Регина Бурд родила музыканту сына.

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      Варвара Кошечкина
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