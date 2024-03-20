Суд приговорил режиссера к трем годам колонии за фейки о Российской армии

В Петербурге суд назначил режиссеру Королеву три года колонии за фейки о ВС РФ

Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

Начало событий в новости Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

В Санкт-Петербурге суд приговорил режиссера Всеволода Королева к трем годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По информации обвинителя, Королев распространял фейки о Российской армии по мотивам политической и идеологической ненависти, опубликовав в известной социальной сети два сообщения о событиях в Донецке, Буче и Бородянке. Обвинение запрашивало наказание — девять лет лишения свободы.

Защита режиссера настаивала на полном оправдании доверителя. Во время судебных процессов сам Королев неоднократно заявлял, что его слова якобы достоверны.

Заявление на режиссера в полицию принесли два незнакомых с ним человека — пользователи социальной сети, уточняет «Фонтанка». Они дали показания против Королева и стали проходить по делу свидетелями.

Режиссера арестовали в июле 2022 года. Он находился в СИЗО-1 «Кресты». Сообщается, что проведенное время под арестом зачтут в реальный срок. Судебный процесс над фигурантом начался 17 октября 2023 года.