Суд приговорил режиссера к трем годам колонии за фейки о Российской армии
В Санкт-Петербурге суд приговорил режиссера Всеволода Королева к трем годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
По информации обвинителя, Королев распространял фейки о Российской армии по мотивам политической и идеологической ненависти, опубликовав в известной социальной сети два сообщения о событиях в Донецке, Буче и Бородянке. Обвинение запрашивало наказание — девять лет лишения свободы.
Защита режиссера настаивала на полном оправдании доверителя. Во время судебных процессов сам Королев неоднократно заявлял, что его слова якобы достоверны.
Заявление на режиссера в полицию принесли два незнакомых с ним человека — пользователи социальной сети, уточняет «Фонтанка». Они дали показания против Королева и стали проходить по делу свидетелями.
Режиссера арестовали в июле 2022 года. Он находился в СИЗО-1 «Кресты». Сообщается, что проведенное время под арестом зачтут в реальный срок. Судебный процесс над фигурантом начался 17 октября 2023 года.