Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

Прокурор запросил 9 лет для распространявшего фейки о ВС РФ режиссера Королева

Прокурор запросил девять лет колонии общего режима для режиссера Всеволода Королева, распространявшего фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает онлайн-издание MR7 из зала Выборгского районного суда Петербурга.

В ходе прений сторон режиссеру также попросили запретить администрирование интернет-сайтов и размещение какой-либо информации в сети в течение четырех лет после освобождения.

Судебный процесс над Королевым начался 17 октября 2023 года после нескольких его публикаций в соцсети «ВКонтакте». По версии обвинения, фигурант распространял фейки о Российской армии по мотивам политической и идеологической ненависти.

Ранее суд в Петербурге направил на принудительное лечение Викторию Петрову, обвиненную по статье о фейках про Российскую армию. Она пробудет в стационаре общего типа полгода.