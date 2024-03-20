Участников СВО задумали обучить маникюру

Власти Приморского края решили обучать участников СВО мастерству маникюра

Власти Приморского края решили бесплатно обучать бывших участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей мастерству маникюра. Тендер на организацию таких курсов размещен на сайте госзакупок.

В наименовании объекта закупки сказано: «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению участников специальной военной операции, а также членов их семей (Профессия (специальность) "Мастер по маникюру")». Максимальная цена контракта — 25 тысяч рублей. Заказчиком выступает Приморский центр занятости, исполнитель будет определен 1 апреля.

Обучение должно пройти до конца года в городе Артем.

В конце февраля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что подлинной элитой России являются те, кто служит стране. К таким людям он отнес не только военнослужащих, но и тружеников — «надежных, проверенных делом, доказавших свою преданность» людей.

Тогда же стало известно о старте программы «Время героев». Предполагается, что участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны.