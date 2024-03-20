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14:29, 20 марта 2024Мир

В МИД России назвали целью для военного ответа спутники SpaceX и США

Захарова: разрабатываемые SpaceX для США спутники могут стать целью для ответа

Фото: Mario Tama / Getty Images

Разрабатываемые компанией американского бизнесмена Илона Маска SpaceX спутники-шпионы могут стать целью для военного ответа России. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого доступна на сайте министерства.

Она подчеркнула, что российская сторона вынесла этот вопрос для рассмотрения в рамках Генеральной ассамблеи ООН. По ее словам, недопустимо использовать космические системы против геополитических оппонентов. В случае их использования такие системы становятся «целью для ответных мер», в том числе военного характера.

Ранее агентство Reuters сообщало о создании SpaceX сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведывательными службами США. В случае успеха проект увеличит способности американской армии по оперативному обнаружению возможных целей почти в любой точке мира, а также поспособствует выполнению разведывательных и военных операций.

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      Лина Пивоварова
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