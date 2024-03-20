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17:52, 20 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии расследуют попытку поджога российского посольства

Глава МВД Молдавии Ефрос: попытку поджога посольства России расследуют
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Justin Forest / Wikimedia

МВД Молдавии расследует попытку поджога российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщил Глава МВД республики Адриан Ефрос в интервью порталу ZDG

«Вероятно, этот инцидент не был спонтанным, он был продуманным. Но мы находимся в процессе расследования и позже сообщим подробности», — заявил он.

По словам Ефроса, в настоящий момент органы правопорядка выясняют, было произошедшее личной инициативой задержанного мужчины, или это часть провокации, демонстрирующей уязвимость официальных государственных институтов.

17 марта, в ходе голосования на выборах президента России, во двор российского посольства в Кишиневе бросили две бутылки с зажигательной смесью. Поджигателя задержали молдавские правоохранители. Комментируя произошедшее, президент страны Майя Санду назвала произошедшее провокацией.

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      Александр Курбатов
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