В Молдавии расследуют попытку поджога российского посольства

Глава МВД Молдавии Ефрос: попытку поджога посольства России расследуют

МВД Молдавии расследует попытку поджога российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщил Глава МВД республики Адриан Ефрос в интервью порталу ZDG

«Вероятно, этот инцидент не был спонтанным, он был продуманным. Но мы находимся в процессе расследования и позже сообщим подробности», — заявил он.

По словам Ефроса, в настоящий момент органы правопорядка выясняют, было произошедшее личной инициативой задержанного мужчины, или это часть провокации, демонстрирующей уязвимость официальных государственных институтов.

17 марта, в ходе голосования на выборах президента России, во двор российского посольства в Кишиневе бросили две бутылки с зажигательной смесью. Поджигателя задержали молдавские правоохранители. Комментируя произошедшее, президент страны Майя Санду назвала произошедшее провокацией.