В России подростки заперли сверстников в туалете школы и распылили перцовый газ

В Приангарье подростки заперли сверстников в туалете школы и распылили газ

В Усолье-Сибирском Иркутской области подростки заперли сверстников в туалете и распылили там перцовый газ. Об этом сообщило управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

Старшеклассники закрыли в туалете образовательного учреждения двух учеников на несколько минут. Об их мотивах не сообщается, данных о состоянии запертых детей также не приводится. После случившегося следователи возбудили в отношении школьников уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, также они проводят проверку в отношении персонала школы, где распылили перцовый газ из баллончика.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лицо перцовый баллон. Нападение произошло на парковке торгово-развлекательного центра «Сити Молл», которая находится на Коломяжском проспекте.