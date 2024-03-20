Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 20 марта 2024Россия

В России подростки заперли сверстников в туалете школы и распылили перцовый газ

В Приангарье подростки заперли сверстников в туалете школы и распылили газ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Усолье-Сибирском Иркутской области подростки заперли сверстников в туалете и распылили там перцовый газ. Об этом сообщило управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

Старшеклассники закрыли в туалете образовательного учреждения двух учеников на несколько минут. Об их мотивах не сообщается, данных о состоянии запертых детей также не приводится. После случившегося следователи возбудили в отношении школьников уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, также они проводят проверку в отношении персонала школы, где распылили перцовый газ из баллончика.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка и распылил им в лицо перцовый баллон. Нападение произошло на парковке торгово-развлекательного центра «Сити Молл», которая находится на Коломяжском проспекте.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Подпалить заново регион». Захарова заявила, что НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против России

      США не предложили Украине конкретной помощи на встрече в формате «Рамштайн»

      Россиянку отправили под арест за два слова в бюллетене

      Путин назвал Россию лидером по экспорту пшеницы

      Журналиста российского издания осудили за участие в экстремистском сообществе

      Министра обороны Литвы вывезли в ССР и допросили

      ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

      Джо Байден случайно стал модной иконой благодаря новой обуви

      Звезда «Острых козырьков» снимется в новом фильме Бекмамбетова

      Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше