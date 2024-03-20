В России замедлилась инфляция

Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ замедлилась с 12 по 18 марта до 7,58 %

Годовая инфляция замедлилась в России с 12 по 18 марта до 7,58 процента против 7,6 процента в предыдущие семь дней, следует из материалов, опубликованных Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что цены в стране выросли за неделю на 0,06 процента, а в сегменте продовольственных товаров показатель уменьшился на 0,12 процента.

«Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (минус 1,34 процента): быстрыми темпами продолжили дешеветь огурцы (минус 8 процентов)», — говорится в представленном ведомством обзоре.

Ранее в ЦБ РФ предупредили, что возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. При этом указывалось, что текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который регулятор заложил на текущий год,