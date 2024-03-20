Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:30, 20 марта 2024Экономика

В России замедлилась инфляция

Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ замедлилась с 12 по 18 марта до 7,58 %

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Годовая инфляция замедлилась в России с 12 по 18 марта до 7,58 процента против 7,6 процента в предыдущие семь дней, следует из материалов, опубликованных Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что цены в стране выросли за неделю на 0,06 процента, а в сегменте продовольственных товаров показатель уменьшился на 0,12 процента.

«Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (минус 1,34 процента): быстрыми темпами продолжили дешеветь огурцы (минус 8 процентов)», — говорится в представленном ведомством обзоре.

Ранее в ЦБ РФ предупредили, что возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. При этом указывалось, что текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который регулятор заложил на текущий год,

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников. Их выслеживали три дня

      В ООН заявили о пытках на Украине обвиненных в сотрудничестве с Россией

      «Роллтон» собрались поставлять к границам США

      Российский школьный водитель предстанет перед судом за растление мальчиков

      Управляющая компания сломала канализацию и вызвала затопление дома фекалиями

      Уиллем Дефо раскрыл бренды своей одежды и удивил фанатов

      Реставрированную 100 лет редкую икону выставили во Владимире

      Двойник Кейт Миддлтон прокомментировала слухи о шопинге с принцем Уильямом

      Врач раскрыл неочевидную пользу секса

      Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше