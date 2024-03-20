В российском городе установят модульные укрытия для защиты от атак ВСУ

В Орле установят модульные укрытия для защиты жителей от атак и ударов ВСУ

В Орле специалисты установят модульные укрытия, чтобы защитить местных жителей от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило правительство Орловской области в Telegram-канале.

Укрытия установят в местах, где часто можно наблюдать большое скопление людей. В каких конкретно точках они будут находиться — не сообщается.

«Мы видим, что происходит в Белгороде и Курске. Поэтому считаю необходимым создать дополнительные условия для безопасности наших жителей. Мер для защиты населения не бывает много, поэтому нам целесообразно подстраховаться», — приводятся слова губернатора Андрея Клычкова.

Орловская область не имеет прямой границы с Украиной — она соседствует с Курской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. Расстояние от столицы региона Орла до границы составляет меньше 150 километров.