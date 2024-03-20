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19:55, 20 марта 2024Мир

В США объяснили победу Путина на выборах

Экономист Сакс: граждане России избрали Путина, так как хотят сильного лидера

Фото: Globallookpress.com

На прошедших президентских выборах граждане России избрали Владимира Путина, так как хотят, чтобы страной правил сильный лидер. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью на YouTube-канале журналиста Моргана Пирса.

«Это в русских традициях. Я думаю, он довольно популярен. Это часть русской культуры: он сильный лидер, и русские люди хотят сильного руководителя», — объяснил Сакс.

Экономист также отметил прямолинейность российского лидера, добавив, что он «очень умен и очень крут».

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре объяснил успех Путина на выборах тем, что давление стран Запада на Россию привело к сплочению общества вокруг лидера, способного дать отпор внешней угрозе.

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      Елизавета Мытарева
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