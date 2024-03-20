В США объяснили победу Путина на выборах

Экономист Сакс: граждане России избрали Путина, так как хотят сильного лидера

На прошедших президентских выборах граждане России избрали Владимира Путина, так как хотят, чтобы страной правил сильный лидер. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью на YouTube-канале журналиста Моргана Пирса.

«Это в русских традициях. Я думаю, он довольно популярен. Это часть русской культуры: он сильный лидер, и русские люди хотят сильного руководителя», — объяснил Сакс.

Экономист также отметил прямолинейность российского лидера, добавив, что он «очень умен и очень крут».

Ранее депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре объяснил успех Путина на выборах тем, что давление стран Запада на Россию привело к сплочению общества вокруг лидера, способного дать отпор внешней угрозе.