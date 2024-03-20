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09:10, 20 марта 2024Россия

В центре Петербурга школьники жестоко избили 48-летнего мужчину

«Фонтанка»: петербуржец заявил о жестоком избиении школьниками в саду Сан-Галли

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В центре Санкт-Петербурга школьники жестоко избили 48-летнего мужчину, который гулял в саду Сан-Галли. Пострадавший успел заявить о нападении в экстренные службы. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, все случилось накануне. Горожанин успел рассказать о незнакомцах, которые набросились на него с кулаками в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте и сбежали. Корысти в действиях нападавших, судя по всему, не было: ничего ценного у пострадавшего не отняли.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции нашли мужчину на скамейке. Реанимировать его не удалось.

В тот же день на проспекте Ветеранов задержали двоих 15-летних подростков. Оба живут в Кировском районе города. Один учится в восьмом классе местной школы, второй — девятиклассник родом из Узбекистана.

В отношении школьников возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу избил школьника на автомобильной парковке.

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      Анна Щербакова
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