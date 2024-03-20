Расправившиеся с прохожим в Петербурге подростки попали на видео

МВД показало видео смертельного избиения подростками прохожего в Петербурге

Полиция оперативно задержала троих подростков, которые жестоко избили прохожего в саду Сан-Галли в Петербурге, чье бездыханное тело позже было найдено там же на скамейке. Расправа попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения, запись предоставили «Ленте.ру» в петербургском управлении МВД.

На кадрах видны трое молодых людей, наносящие удары мужчине.

Полиция вызвал сам пострадавший ранним утром 19 марта. Прибывшие правоохранители нашли его с многочисленными следами побоев, но уже без признаков жизни, на лавочке. Его личность была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района.

По горячим следам полицейские нашли нападавших — несовершеннолетних в возрасте 13-15 лет. Они избили мужчину беспричинно. В отношении двоих старших возбуждено уголовное дело, младший 13 лет не подлежит привлечению к уголовной ответственности из-за возраста.

Подростков также проверяют на причастность к еще одному нападению — они избили другого человека в центре Петербурга и сняли побои на видео, уточняет Telegram-канал Mash.