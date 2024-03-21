13 человек предстанут перед судом за диверсии в трех российских регионах

В Новосибирске за диверсии на территории трех регионов России осудят 13 человек

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело в отношении 13 человек, которые совершили диверсии и покушение на террористический акт в трех регионах России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, фигуранты вступили в преступную группу, организованную неизвестным лицом, и в ее составе с декабря 2022 года по январь 2023-го совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры на территории Москвы и Красноярского края. Кроме того, они совершили попытку теракта в одной из воинских частей Приморского края.

Уточняется, что объектами их преступлений являлись железнодорожные шкафы и трансформаторные подстанции. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом.

Ранее в Белгороде задержали 47-летнего мужчину, который, по предварительным данным, готовил отравления и взрыв военнослужащих России.