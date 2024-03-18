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11:22, 18 марта 2024Силовые структуры

Мужчину задержали за подготовку отравления и взрыва российских военных

В Белгороде задержали россиянина, готовившего отравления и взрыв военных РФ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белгороде задержали 47-летнего мужчину, как утверждается, готовившего отравления и взрыв военнослужащих России. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, россиянин связался с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и вступил в него. Подозреваемый планировал несколько диверсий против российских военных: он хотел взорвать устройство с гранатой Ф-1 у продуктового магазина в Валуйском городском округе и планировал отравить продукты, которые собирались в качестве гуманитарной помощи военным.

Отмечается, что во время обысков у задержанного нашли ампулу с неизвестной жидкостью и гранату Ф-1. Возбуждено дело по статьям о незаконном хранении взрывных устройств, приготовлении к диверсии, участии в террористической организации и приготовлении к теракту.

Ранее стало известно, что члены РДК получили от украинской разведки мешок с 20 килограммами яда для отравления гумпомощи, направляемой в зону специальной военной операции.

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      Екатерина Кашурникова
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