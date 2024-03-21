Бельгия поддержала использование российских активов для покупки оружия Украине

Премьер Бельгии де Кроо: покупка оружия Киеву за счет активов России имеет смысл

Бельгия поддерживает использование доходов от российских активов для покупки оружия Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в интервью Reuters.

В разговоре с агентством де Кроо прокомментировал планы ЕС обсудить использование доходов от замороженных российских активов на саммите 21-22 марта. Он назвал разумным их перенаправление на военную помощь Украине.

«Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл», — заявил премьер Бельгии. По словам политика, он слышал только положительные комментарии от других лидеров стран Евросоюза о предложении.

Ранее издание Deutsche Welle (DW) (признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) со ссылкой на свой источник рассказало о трудностях с принятием решения по активам России из-за Венгрии. По его словам, венгерская сторона заявляет, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для Киева.