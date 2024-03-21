Еще один украинский беспилотник попытался атаковать российский регион

Минобороны России: еще один украинский БПЛА сбит в Белгородской области

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать объекты на территории российских регионов, был сбит в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Из сообщений Минобороны следует, что это второй за час дрон, который удалось перехватить средствам противовоздушной обороны в небе над регионом. Беспилотник был уничтожен около 15:15 по московскому времени (совпадает с местным).

Украина регулярно пытается наносить удары по Белгородской области — от ударов сильно пострадал город Грайворон.

Как рассказали «Ленте.ру» местные жители, в городе работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, из-за чего не работают отопительные котлы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения прежде всего западного производства.