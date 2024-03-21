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09:24, 21 марта 2024Мир

Глава МИД Румынии поразмышляла о важности времени для украинских солдат

Глава МИД Румынии Одобеску: время имеет существенное значение для солдат ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Время имеет существенное значение для украинских солдат на поле боя. Об этом поразмышляла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, сообщает Politico.

«Этот год имеет решающее значение, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на местах», — отметила глава МИД.

По словам дипломата, сторонники Украины осознают, что на поле боя для солдат «часики тикают», поэтому время имеет существенное значение для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе признают тяжелую ситуацию на поле боя на Украине. Уточняется, что в объединении опасаются потенциальных прорывов Российской армии летом.

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      Виктория Кондратьева
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