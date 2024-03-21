Глава МИД Румынии поразмышляла о важности времени для украинских солдат

Глава МИД Румынии Одобеску: время имеет существенное значение для солдат ВСУ

Время имеет существенное значение для украинских солдат на поле боя. Об этом поразмышляла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, сообщает Politico.

«Этот год имеет решающее значение, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на местах», — отметила глава МИД.

По словам дипломата, сторонники Украины осознают, что на поле боя для солдат «часики тикают», поэтому время имеет существенное значение для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе признают тяжелую ситуацию на поле боя на Украине. Уточняется, что в объединении опасаются потенциальных прорывов Российской армии летом.

