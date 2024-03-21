В ЕС признали тяжелую ситуацию на поле боя на Украине

Politico: в ЕС опасаются потенциальных реальных прорывов России на Украине летом

В Европейском союзе (ЕС) признают тяжелую ситуацию на поле боя на Украине и опасаются потенциальных реальных прорывов России следующим летом. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что хотя ЕС недавно согласовал выделение 5 миллиардов евро на частичную компенсацию государствам-членам объединения за новые поставки оружия на Украину, ситуация на поле боя остается тяжелой.

«Есть много опасений, что мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», — сказала заместитель директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения военной помощи со стороны западных стран. Он призвал всех партнеров НАТО делать все, чтобы «не допустить победы России в конфликте на Украине», поскольку это «обнадежит всех авторитарных лидеров».