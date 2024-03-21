Глава столицы российского региона объявил об отставке

Мэр Вологды Воропанов заявил, что уходит в отставку

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что уходит в отставку. Об этом глава столицы российского региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из слов Воропанова следует, что он покидает должность по собственному желанию. О каком-либо новом месте работы он не сообщил.

«Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику. Благодарю свою команду за работу», — написал в блоге Воропанов.

Ранее глава администрации крупного крымского города написала заявление об увольнении с должности. Желание покинуть пост она связала с семейными обстоятельствами.