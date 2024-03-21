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14:36, 21 марта 2024Россия

Глава столицы российского региона объявил об отставке

Мэр Вологды Воропанов заявил, что уходит в отставку
Сергей Воропанов

Сергей Воропанов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что уходит в отставку. Об этом глава столицы российского региона сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Из слов Воропанова следует, что он покидает должность по собственному желанию. О каком-либо новом месте работы он не сообщил.

«Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику. Благодарю свою команду за работу», — написал в блоге Воропанов.

Ранее глава администрации крупного крымского города написала заявление об увольнении с должности. Желание покинуть пост она связала с семейными обстоятельствами.

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      Марк Леонов
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