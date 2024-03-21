Каллас назвала НАТО важнее ЕС в условиях военного кризиса

Каллас: в случае военного кризиса в Европе НАТО окажется важнее ЕС

В случае военного кризиса в Европе НАТО окажется важнее Европейского союза (ЕС), и система управления должна перейти к Североатлантическому альянсу. К этому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Reuters.

По ее словам, граница между НАТО и Евросоюзом не должна стираться. «В условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает система командования. В военном отношении это НАТО», — сказала Каллас.

При этом премьер отметила, что ЕС «имеет право голоса» в вопросе развития оборонной промышленности. Она назвала еврокомиссара ответственным за это направление.

Ранее Каллас также поблагодарила канцлера ФРГ Олафа Шольца за поддержку Украины и приверженность обороне стран Балтии. Она предложила Берлину выделять 0,25 процента ВВП на помощь украинской армии по примеру Таллина.