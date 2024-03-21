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06:18, 21 марта 2024Бывший СССР

Пленный грузинский наемник рассказал о легионе иностранцев ВСУ

Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы и армяне

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В состав «Грузинского национального легиона», воюющего на стороне Киева, входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный наемник из Грузии Мамука Гацарели.

Он уточнил, что в марте 2022 года в легионе было около 250-300 человек. Основную часть, по его словам, составляли грузины, однако присутствовали и наемники из других стран. «Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины», — добавил Гацарели.

В феврале грузинского наемника Гацарелию приговорили к пожизненному лишению свободы.

В январе Следственный комитет России (СК) предъявил заочные обвинения 68 иностранцам из семи стран, которые участвуют в спецоперации (СВО) в качестве наемников на стороне Украины. По словам председатель СК Александра Бастрыкина, расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

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      Марина Совина
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