Пленный грузинский наемник рассказал о легионе иностранцев ВСУ

Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы и армяне

В состав «Грузинского национального легиона», воюющего на стороне Киева, входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный наемник из Грузии Мамука Гацарели.

Он уточнил, что в марте 2022 года в легионе было около 250-300 человек. Основную часть, по его словам, составляли грузины, однако присутствовали и наемники из других стран. «Некоторые успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины», — добавил Гацарели.

В феврале грузинского наемника Гацарелию приговорили к пожизненному лишению свободы.

В январе Следственный комитет России (СК) предъявил заочные обвинения 68 иностранцам из семи стран, которые участвуют в спецоперации (СВО) в качестве наемников на стороне Украины. По словам председатель СК Александра Бастрыкина, расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.