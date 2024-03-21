Макрон предложит способ увеличить расходы ЕС на оборону

FT: Макрон предложит увеличение расходов ЕС на оборону за счет выпуска облигаций

Президент Франции Эммануэль Макрон предложит увеличение расходов Европейского союза (ЕС) на оборону за счет выпуска облигаций. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Как сообщает FT, Макрон на саммите ЕС в Брюсселе 21-22 марта призовет лидеров объединения одобрить совместные оборонные облигации для увеличения оборонных расходов. Как отмечают источники, позиция французского президента может получить одобрение большинства глав стран-членов Евросоюза.

«Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования», — заявил анонимный французский высокопоставленный чиновник. При этом в Париже допускают рассмотрение параллельных вариантов финансирования с учетом необходимости наращивать ВПК стран ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал перевод экономики на военные рельсы на саммите ЕС 21-22 марта. По его словам, страны Евросоюза должны принять документ о совместных закупках оружия и увеличении военных бюджетов.