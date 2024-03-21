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13:16, 21 марта 2024Россия

МО заявило о продолжении уничтожения диверсантов ВСУ на белгородском направлении

МО: ВС России продолжают уничтожать диверсантов на белгородском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжают уничтожать диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО) России.

«На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины», — говорится в сообщении.

Там добавили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России нанесли огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников, а также 105 бригад теробороны, которые находились в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.

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Всего за сутки противник потерял до 30 человек, три пикапа и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire («Вампир»), которая произведена в Чехии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения прежде всего западного производства.

«Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — прокомментировал он.

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      Никита Абрамов
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