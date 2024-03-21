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21:39, 21 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

На Украине рассказали о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press

Очередные взрывы прогремели в четверг, 21 марта, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Об этом информирует украинское издание Страна.ua.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — сказано в сообщении.

Ранее в четверг украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Ранее сообщалось, что в Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Речь идет о типографии. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжается ликвидация последствий взрывов.

Ранее в Киеве были повреждены два предприятия в результате взрывов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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      Марина Совина
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