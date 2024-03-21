Самый опасный наркокартель нарядил своих бойцов в платья

В Мексике картель CJNG нарядил двух мужчин в платья за предательство

В Мексике «Картель Нового поколения Халиско» (CJNG) обвинил своих бойцов в предательстве и нарядил в платья. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое мужчин в женской одежде появились на улицах города Сан-Франсиско-де-лос-Ромо в штате Агуаскальентес 16 марта. Они шли по улице босиком и держали в руках плакаты: «Это случилось с нами, потому что мы чапулины (предатели) и сволочи, которые покупают белый крико (метамфетамин). С уважением: CJNG». Пару заставили пройти перед офисами муниципальной полиции и генпрокуратуры. Как считают мексиканские СМИ, мужчин подвергли унизительному наказанию за покупку наркотиков у конкурирующего с CJNG наркокартеля.

«Картель Нового поколения Халиско» называют наиболее опасной группировкой Мексики, так как она является самой молодой и быстрорастущей в стране. Ее возглавляет Немесио Осегера Сервантес, известный под прозвищем Эль Менчо. Он находится на первом месте в списке самых разыскиваемых преступников в Мексике. Управление по борьбе с наркотиками США предлагает за любую информацию о нем 10 миллионов долларов.

Ранее в Гондурасе снятую в откровенном топе наркоторговку захотели забрать домой незнакомцы. Это случилось после того как полиция опубликовала фотограцию 28-летней Хейди Уллоа, которую арестовали в городе Сан-Педро-Сула.

