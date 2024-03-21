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07:45, 21 марта 2024Ценности

Новую жену Канье Уэста заметили в оголяющем тело наряде в стиле Ким Кардашьян

Фото: ROL / X17online.com / Legion-media

Новая жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике в откровенном наряде в стиле телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци заметили дизайнера вместе с мужем на одной из улиц Лос-Анджелеса. Она была одета в костюм цвета металлик, который состоял из бра и оголяющей тело юбки в виде трусов. Сам музыкант в качестве наряда выбрал черный лонгслив, широкие брюки и резиновую обувь того же цвета.

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Журналисты обратили внимание на то, что экс-супруга Уэста Кардашьян уже выходила в свет в аналогичном купальнике в 2018 году. Известно, что тогда бизнесвумен сфотографировали на пляже в бикини ее бренда SKIMS.

Ранее анонимные инсайдеры объяснили выходы новой жены Канье Уэста в «голых нарядах». По их словам, Бьянка Цензори заверила своих родственников, что супруг не принуждает ее появляться на публике в откровенных образах.

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      Карина Черных
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