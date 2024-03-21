Оправдывающую терроризм российскую активистку заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал активистку Мисик за оправдание убийства Татарского

В Москве суд заочно арестовал активистку Ольгу Мисик по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

В случае задержания или экстрадиции Мисик отправят под стражу на два месяца.

В социальных сетях женщина опубликовала пост, в котором оправдывала террористический акт Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в отношении военкора Владлена Татарского. После этого в отношении Мисик завели дело по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ .

В мае 2021 года Мисик и двое ее друзей были признаны виновными в вандализме. Они облили краской будку у здания Генеральной прокуратуры России и вывесили баннер оскорбительного содержания. Сейчас она проживает за пределами РФ.

Ранее стало известно, что приговоренной к 27 годам колонии Дарье Треповой запросили новый срок.