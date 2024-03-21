Подросток украл у туриста часы за миллионы рублей ради кокаина и попал в тюрьму

Daily Mail: подросток украл часы у туриста в Лондоне и попал в тюрьму

Подросток вместе с сообщником украл у туриста часы Patek Philippe Aquanaut за 80 000 фунтов стерлингов (около девяти миллионов рублей) и попал в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 19-летний Хамза Бенамор и неизвестный мужчина напали на малайзийца Райана Тео в Лондоне. Они попросили у мужчины сигарету и зажигалку, а когда тот отказался, избили его, сняв с руки дорогое украшение. Вскоре подростка задержала полиция, однако судьба его сообщника не уточняется.

В участке Бенамор утверждал, что ему 15 лет, но правоохранители обнаружили его французский паспорт с реальными данными. Преступника отправили под суд, где он рассказал, что хотел купить на вырученные от продажи часов деньги кокаин и метамфетамин.

Суд приговорил Бенамора к 22 месяцам заключения в тюрьме.

В январе полиция Таиланда задержала пятерых подростков за вооруженное нападение на туриста в Паттайе. 23-летний путешественник из Кувейта Мобарук Али столкнулся с группой грабителей ночью 22 января. Они угрожали мужчине холодным оружием, и тот смог в одиночку отбиться от них.