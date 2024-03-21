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00:20, 21 марта 2024Мир

Президент ЮАР поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент ЮАР Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Фото: Mikhail Metzel/TASS / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе южноафриканского лидера, передает ТАСС.

Рамапоса подтвердил готовность совместной работы на многосторонних площадках. Также он заявил, что продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса.

В июле 2023 года Рамапоса похвалил Путина за трудолюбие. Он рассказал, что его встреча с российским лидером закончилась поздно, несмотря на готовность Путина работать с самого раннего утра «Мне очень приятно работать с таким партнером, как вы, потому что я тоже трудолюбивый», — сказал политик.

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      Марина Совина
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