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13:14, 29 июля 2023Мир

Президент ЮАР назвал Путина трудолюбивым человеком

Президент ЮАР Рамафоса назвал Путина трудолюбивым человеком

Фото: Vladimir Smirov / TASS / Reuters

Президент России Владимир Путин — трудолюбивый человек. Такое мнение выразил его коллега из ЮАР Сирил Рамафоса во время эфира на телеканале «Россия 24».

По его словам, встреча с Путиным 28 июля закончилась поздно.

«Вы трудолюбивый человек, готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнером, как вы, потому что я тоже трудолюбивый», — сказал Рамафоса.

Саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. По словам президента России Путина, встреча, посвященная урегулированию ситуации на Украине, прошла эффективно.

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    Никита Абрамов
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