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04:06, 21 марта 2024Интернет и СМИ

Раскрыта изнанка работы в порноиндустрии

Фото: Chris Hondros / Newsmakers / Getty Images

Известный американский эротический фотограф Холли Рэндолл раскрыла изнанку работы актеров в порноиндустрии. Подробностями она поделилась в подкасте, доступом на ее YouTube-канале.

Рэндолл рассказала, что в порноиндустрии существует централизованная база данных, куда попадают результаты анализов порноактеров, которые необходимы для съемок в фильмах для взрослых. «Это мера безопасности, которая помогает хранить все тесты в одном месте, таким образом люди не могут подделывать справки о здоровье», — объяснила она.

По словам фотографа, порноактеры раньше часто приносили поддельные справки о здоровье в бумажном виде. «Оказывалось, что у них были заболевания, передающиеся половым путем», — заключила она.

Ранее порнозвезды Алина Лопез и Эйва Луис развеяли распространенный миф о том, что порноактеры часто являются носителями половых заболеваний. «Порнозвезды — самые чистые люди, которых можно встретить», — заявила Луис. Лопез согласилась с ней и подчеркнула, что никогда не вступает в половую связь на съемках с актерами, которые не предоставляют ей справки о здоровье.

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      Олег Давыдов
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