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08:51, 21 марта 2024Мир

Республиканцы захотели допросить Байдена в ходе расследования по импичменту

Республиканцы хотят пригласить Байдена для дачи показаний по делу об импичменте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил, что хочет допросить американского президента Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования комиссии дела по импичменту. Его слова приводит Axios.

«В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в Комитет по надзору для дачи показаний», — сказал Комер.

Как отмечает издание, потенциальная дача показаний Байденом может привести к голосованию по импичменту и негативно сказаться на имидже американского лидера.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию для дальнейшего проведения расследования по делу об импичменте президента Джо Байдена. Все республиканцы проголосовали за, в то время как демократы не поддержали процесс.

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