Республиканцы захотели допросить Байдена в ходе расследования по импичменту

Республиканцы хотят пригласить Байдена для дачи показаний по делу об импичменте

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер заявил, что хочет допросить американского президента Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования комиссии дела по импичменту. Его слова приводит Axios.

«В ближайшие дни я приглашу президента Байдена в Комитет по надзору для дачи показаний», — сказал Комер.

Как отмечает издание, потенциальная дача показаний Байденом может привести к голосованию по импичменту и негативно сказаться на имидже американского лидера.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию для дальнейшего проведения расследования по делу об импичменте президента Джо Байдена. Все республиканцы проголосовали за, в то время как демократы не поддержали процесс.