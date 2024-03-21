Рогов: жители Работино воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию

Жители села Работино на запорожской линии фронта призывают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить населенный пункт. Об этом сообщил РИА Новости председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что гражданское население было эвакуировано из Работино еще в прошлом году. «Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — заявил Рогов. По его словам, на встрече также присутствовали жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска вытеснили бойцов ВСУ из центральной части села Работино в Запорожской области и продвинулись на север. Он отметил, что российские военные взяли превосходство в контрбатарейной борьбе на этом участке.