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05:45, 21 марта 2024Бывший СССР

Рогов заявил о воспринимающих бойцов ВСУ как оккупантов жителях Работино

Рогов: жители Работино воспринимают присутствие ВСУ как оккупацию

Фото: Stringer / Reuters

Жители села Работино на запорожской линии фронта призывают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить населенный пункт. Об этом сообщил РИА Новости председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что гражданское население было эвакуировано из Работино еще в прошлом году. «Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — заявил Рогов. По его словам, на встрече также присутствовали жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска вытеснили бойцов ВСУ из центральной части села Работино в Запорожской области и продвинулись на север. Он отметил, что российские военные взяли превосходство в контрбатарейной борьбе на этом участке.

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      Марина Совина
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