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19:13, 20 марта 2024Бывший СССР

Рогов заявил о продвижении российских войск в Работино

Рогов: российские бойцы вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Globallookpress.com

Российские войска вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из центральной части села Работино в Запорожской области и продвинулись на север. О продвижении солдат Вооруженных сил России рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска вытеснили противника из центральной части села и продвинулись на север от центра», — заявил он.

При этом Рогов отметил, что российские военные взяли превосходство в контрбатарейной борьбе на этом участке. Однако, по его словам, для компенсации дефицита артиллерийских снарядов ВСУ массово используют боевые дроны. Он также подчеркнул, что украинские военные стали меньше использовать тяжелую технику, кидая на убой группы пехоты.

Ранее газета New York Times сообщила, что власти США недовольны тем, что ВСУ пытаются удержать малозначимые населенные пункты. К их числу в американском руководстве также отнесли село Работино.

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      Александр Курбатов
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