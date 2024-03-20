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17:47, 20 марта 2024Мир

В США заявили о недовольстве из-за попыток ВСУ удержать малозначимые территории

NYT: власти США недовольны попытками ВСУ удержать малозначимые территории

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти США недовольны попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать территории, малозначимые со стратегической точки зрения. Об этом заявила газета New York Times (NYT).

С начала военных действий американское руководство неоднократно указывало Киеву на недовольство тем, что ВСУ неоправданно долго обороняют места, не обладающие стратегической ценностью. К таким, по мнению властей США, относится село Работино в Запорожской области.

«Я поняла, что администрация [президента США Джо Байдена] разочарована. Неясно, являются ли военные решения [ВСУ] чисто военными или они принимаются под политическим давлением», — цитирует издание слова директора Института Маккейна (США) Эвелин Фаркас.

Несмотря на потерю живой силы и боеприпасов, ВСУ отказались оставлять обороняемые территории из-за их символического значения, так как уход с позиций означал бы неудачу. Нежелание покидать стратегически малозначимые места украинская сторона также объяснила тем, что российские военные якобы платят за штурм этих позиций еще более высокую цену.

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      Елизавета Мытарева
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