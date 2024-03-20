В США заявили о недовольстве из-за попыток ВСУ удержать малозначимые территории

NYT: власти США недовольны попытками ВСУ удержать малозначимые территории

Власти США недовольны попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать территории, малозначимые со стратегической точки зрения. Об этом заявила газета New York Times (NYT).

С начала военных действий американское руководство неоднократно указывало Киеву на недовольство тем, что ВСУ неоправданно долго обороняют места, не обладающие стратегической ценностью. К таким, по мнению властей США, относится село Работино в Запорожской области.

«Я поняла, что администрация [президента США Джо Байдена] разочарована. Неясно, являются ли военные решения [ВСУ] чисто военными или они принимаются под политическим давлением», — цитирует издание слова директора Института Маккейна (США) Эвелин Фаркас.

Несмотря на потерю живой силы и боеприпасов, ВСУ отказались оставлять обороняемые территории из-за их символического значения, так как уход с позиций означал бы неудачу. Нежелание покидать стратегически малозначимые места украинская сторона также объяснила тем, что российские военные якобы платят за штурм этих позиций еще более высокую цену.