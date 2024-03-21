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13:35, 21 марта 2024Россия

Россиянин в шкурах пытался спуститься на землю с восьмого этажа

В Уфе мужчина в шкурах пытался спуститься на землю с 8-го этажа и был спасен

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Уфе спасли мужчину в шкурах, который пытался спуститься на землю из окна восьмого этажа, передает РИА Новости.

Как выяснило агентство, россиянин трижды подвешивал себя к окну с помощью цепочки. Но все было безрезультатно — он застревал.

Судя по опубликованным спасателями видеокадрам, горожанин был одет в какие-то шкуры. Причина его загадочного поведения не раскрывалась.

По сведениям Telegram-канала Mash Batash, операция по спасению разворачивалась на улице Мусы Джалиля.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Власихе спасатели с фразой «с днем рождения» выкопали из снега мужчину. Сколько времени пострадавший провел в сугробе, неизвестно. Ему начали оказывать помощь врачи.

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      Анна Щербакова
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