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09:45, 21 марта 2024Россия

Под Москвой спасатели с фразой «с днем рождения» выкопали из снега мужчину

В Подмосковной Власихе из кучи снега и обломков здания вытащили живого мужчину

В городе Власихе Московской области мужчину завалило обломками крыши гаража и снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным портала, сотрудников МЧС вызвали свидетели обрушения здания. Подмосковные спасатели оперативно прибыли на место и успели вытащить пострадавшего из-под снежного завала — мужчина был жив. Один из присутствовавших поприветствовал выкопанного из сугроба фразой «с днем рождения».

Сколько времени пострадавший провел под снегом, неизвестно. Сейчас россиянину оказывают помощь врачи о его состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обычный поход в магазин едва не обернулся трагедией для мужчины и его спутницы — с крыши на них упала огромная глыба снега.

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      Марк Леонов
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