Российским аграриям усилят поддержку

Мишустин: власти выделят еще почти 20 млрд рублей на весенне-полевые работы

Правительство в рамках мер дополнительной поддержки выделит российским аграриям еще почти 20 миллиардов рублей на весенне-полевые работы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил глава правительства, денежные средства пойдут на субсидии аграриям для приобретения необходимого оборудования и сельскохозяйственной техники в период посевной. «Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена», — пояснил Мишутин в ходе выступления на заседании кабинета министров.

Он также добавил, что одной из основных мер поддержки отечественных аграриев является льготное кредитование. «Во многом благодаря такой помощи аграрии получают высокий урожай», — резюмировал премьер.

Ранее Мишустин призвал главу Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Дмитрия Патрушева обеспечить хороший урожай агрокультур в этом году. Для выполнения этой цели российским аграриям необходимо создать все условия, включая усиление мер финансовой поддержки и стабилизацию топливных цен на внутреннем рынке.