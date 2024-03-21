Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:20, 21 марта 2024Экономика

Российским аграриям усилят поддержку

Мишустин: власти выделят еще почти 20 млрд рублей на весенне-полевые работы

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Правительство в рамках мер дополнительной поддержки выделит российским аграриям еще почти 20 миллиардов рублей на весенне-полевые работы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит «Интерфакс».

Как уточнил глава правительства, денежные средства пойдут на субсидии аграриям для приобретения необходимого оборудования и сельскохозяйственной техники в период посевной. «Это и сельхозтехника, и минеральные удобрения, топливо, семена», — пояснил Мишутин в ходе выступления на заседании кабинета министров.

Он также добавил, что одной из основных мер поддержки отечественных аграриев является льготное кредитование. «Во многом благодаря такой помощи аграрии получают высокий урожай», — резюмировал премьер.

Ранее Мишустин призвал главу Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) Дмитрия Патрушева обеспечить хороший урожай агрокультур в этом году. Для выполнения этой цели российским аграриям необходимо создать все условия, включая усиление мер финансовой поддержки и стабилизацию топливных цен на внутреннем рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

      Под Москвой 15-летняя школьница спасла всю семью во время пожара

      В Грузии отреагировали на обвинения в помощи России в обходе санкций

      Назван неожиданный продукт для укрепления иммунитета

      В Киеве из-за взрыва поврежден склад крупнейшего украинского интернет-магазина

      Самолет с россиянами дважды подряд менял курс из-за больных пассажиров

      В Норвегии пожаловались на летающую туалетную бумагу натовских военных

      Одна категория россиян оказалась готова потратить на жилье горы денег

      Названа причина отмены пуска российского «Союз МС-25»

      ВС России ликвидировали командира «Нормандской бригады»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше