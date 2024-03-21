WP: разногласия по Украине привели к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии

Продолжающийся конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии. Об этом заявил обозреватель Washington Post (WP) Ишан Тхарур (Ishaan Tharoor).

Он отметил, что за последний месяц на первый план вышли разногласия между «прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо». Это, утверждает журналист WP, привело к беспрецедентному разрыву между странами.

Ранее стало известно, что у западных держав начались серьезные экономические проблемы. Политический аналитик, журналист Нил Уотсон указал на тот факт, что Европа становится все более раздробленной из-за ситуации вокруг Украины. По мнению эксперта, причиной этому стали антисанкционные шаги и политика Кремля.