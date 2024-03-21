Стало известно о закупке Западом титана у России

WP: Запад закупал титан из России, несмотря на санкции

Западные компании с февраля 2022 года, несмотря на введенные антироссийские санкции, закупили в России титана на сотни миллионов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным об экспорте России в 2022-2023 годах, российская компания «ВСМПО-Ависма», не подпавшая под санкции Евросоюза и США, два года подряд экспортировала титан в западные страны на суммы более 300 миллионов долларов ежегодно.

Большая часть поставок приходилась на западные страны, активно поддерживающих Украину: США, Великобританию, Францию, Германию. Эти закупки демонстрируют, что Запад зависим от России в отношении определенных товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой, подчеркнула газета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений.