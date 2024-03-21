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05:24, 21 марта 2024Мир

В Британии предрекли России прорыв на нескольких участках фронта

Аналитик Меркурис заявил о скором прорыве России на нескольких участках фронта

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина об отказе от стратегии активной обороны говорит о скором прорыве российской армии на нескольких участках фронта. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

Он допустил, что «станет еще хуже». Кроме того, эксперт указал на то, что за последние сутки стало появляться все больше новых сообщений о продвижении российской армии на Украине. «Я думаю, уже можно говорить, что мы близки к тому, чтобы увидеть прорывы во многих местах», — предрек Меркурис.

Ранее Александр Меркурис предсказал, что скоро произойдет коллапс обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. По его словам, украинские военные не могут остановить натиск российской армии под Харьковом, поскольку укрепления ВСУ еще не завершены. Он также подчеркнул, что они не способны выдержать удары Российской армии.

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      Марина Совина
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