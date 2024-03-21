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06:17, 21 марта 2024Россия

В ДТП на автотрассе в российском регионе погибли четыре человека

ГУ МЧС: в Якутии в ДТП на трассе «Умнас» погибли четыре человека

Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Саха

На автодороге «Умнас» в Ханагаласском районе Якутии произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На 37-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус УАЗ. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Трех потерпевших доставили в больницу города Покровск, еще один пассажир оказался заблокирован, сейчас спасатели пытаются извлечь его из машины.

Виновник и причина ЧП не раскрывается.

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      Марина Совина
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