В ДТП на автотрассе в российском регионе погибли четыре человека

ГУ МЧС: в Якутии в ДТП на трассе «Умнас» погибли четыре человека

На автодороге «Умнас» в Ханагаласском районе Якутии произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На 37-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус УАЗ. В результате погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Трех потерпевших доставили в больницу города Покровск, еще один пассажир оказался заблокирован, сейчас спасатели пытаются извлечь его из машины.

Виновник и причина ЧП не раскрывается.